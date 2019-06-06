Г. Иванов: в РПЛ нужно больше команд. Не боюсь, что качество чемпионата упадёт

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что Российской Премьер-Лиге необходимо увеличение количества команд.



«Если ничего не делать, футбол в стране придёт в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадёт. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире», — приводит слова Иванова «RT на русском».



Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. С турнирной таблицей минувшего розыгрыша чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».

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