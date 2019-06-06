Точилин: для «Сочи» расширение РПЛ станет гарантом спокойствия и веры в себя

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.



«Идея хорошая для таких клубов, как «Сочи». Конечно, мы не думаем о том, что в первом сезоне РПЛ нас постигнет неудача, но увеличение лиги, безусловно, станет неким гарантом спокойствия и веры в себя. Там команды в среднем проводят по 38 матчей за сезон, и никто не жалуется. График там насыщенный, по две игры в неделю, постоянные перелёты, так что у нас, как и других команд, повысивших свой статус, никаких проблем точно не будет», — цитирует Точилина «RT на русском».