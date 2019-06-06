Гершкович: сейчас задача — найти много игроков, которых хватило бы на 18 команд

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о потенциальном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.



«Расширение лиги – это огромный шаг вперёд для нашего футбола. У нас большая страна, в которой, к сожалению, мало команд. Мы должны стремиться воспитывать хороших футболистов с ранних лет, по этой причине РФС сейчас взял курс на развитие детского футбола. Сейчас наша основная задача – найти большое число игроков, которых хватило бы на 18 команд.



Если говорить о деньгах, то финансово стабильных клубов должно появляться ещё больше, а источники финансирования должны быть из частных капиталов. Люди, которые хотят иметь команды, не должны ориентироваться на бюджетные средства – это неправильно. Нужно делать шаги к тому, чтобы наш футбол принимал современный вид и стремился к тем высотам, которые уже есть у ведущих европейских стран, таких как Франция, Германия, Италия. В этих странах много средств идёт на профессиональный футбол. У нас же в России каменный век. € 40-50 млн в год – это примерная зарплата российской команды. В английской лиге € 100 млн получает команда, которая вылетает. Видите разницу? У нас есть масса вещей, над которыми нужно работать, а расширение лиги до 18 команд пойдёт лишь на пользу нашему футболу», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Поддерживаете ли вы расширение РПЛ до 18 клубов?