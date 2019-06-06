Президент ФНЛ — о расширении РПЛ: проблем с проведением первенства ФНЛ не будет

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ.

«Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинет РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример «Нижнего Новгорода», клуба, которого ещё несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ», — цитирует Ефремова «RT на русском».

Также глава ФНЛ заявил, что разделение второго по силе дивизиона страны по географическому признаку будет неоправданным ввиду экономического и спортивного принципов: «Это связано с тем, что большинство команд сосредоточено в европейской части России, и было не совсем понятно, по каким критериям их разделять. Подчеркну, что на данный момент вопросы о расширении ФНЛ не рассматриваются».