Аджоев — об интересе «Спартака» к Беляеву: он сказал, что хочет играть в ЛЧ

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал интерес московского «Спартака» к защитнику Максиму Беляеву.
«Со мной на этот счёт (возможный переход Беляева в «Спартак») никто не разговаривал, я всё узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть Лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним.
Продление контракта? Естественно, с ним общались на эту тему ещё несколько месяцев назад, но он сказал, что всё решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим», — заявил Аджоев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 6 июня 2019
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