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Сборную России в Саранске встретили караваем и народными песнями

Сборную России в Саранске встретили караваем и народными песнями
Футбол / Сборная России 0

Сборную России по футболу с почестями встретили в столице Мордовии Саранске. У трапа прилетевшего самолёта футболистов ждали девушки в национальных костюмах, угощавшие их караваем с солью. Играли народные песни.

Первым угощение попробовал капитан команды Артём Дзюба. К нему присоединились другие футболисты сборной.

Напомним, национальная сборная впервые сыграет в Саранске. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Сан-Марино. Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» 8 июня. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России.

Ранее стало известно, что матчи с Сан-Марино и Кипром (11 июня) пропустит полузащитник Юрий Газинский.

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