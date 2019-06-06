Сборную России в Саранске встретили караваем и народными песнями
Сборную России по футболу с почестями встретили в столице Мордовии Саранске. У трапа прилетевшего самолёта футболистов ждали девушки в национальных костюмах, угощавшие их караваем с солью. Играли народные песни.
Первым угощение попробовал капитан команды Артём Дзюба. К нему присоединились другие футболисты сборной.
Напомним, национальная сборная впервые сыграет в Саранске. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Сан-Марино. Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» 8 июня. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России.
Ранее стало известно, что матчи с Сан-Марино и Кипром (11 июня) пропустит полузащитник Юрий Газинский.
- 6 июня 2019
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