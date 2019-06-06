Медведев — о расширении РПЛ: нужны жёсткие критерии, но сама идея очень хороша

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Давайте дождёмся итогов по этой теме. При условии, что будут среднесрочные финансовые гарантии, что будут выполнены все требования по инфраструктуре, включая стадионную, транспортную, что болельщики будут чувствовать себя комфортно на аренах, то увеличение количества матчей в РПЛ – это хорошо.

Календарь должен учитывать климатический фактор. Играть в слякоть и мороз, как все хорошо знают, – это уже не футбол, а другая игра с мячом. Огульно голосовать, я надеюсь, никто не будет, а при условии выполнения необходимых критериев реализация этой идеи была бы очень хороша. Но сейчас роль лиги (РПЛ) и РФС заключается в том, чтобы определить критерии.

А критерии должны быть жёсткими с учётом того негативного опыта, с которым мы сталкиваемся, когда клубы через пень-колоду не могут зарплату футболистам профинансировать. Поэтому давайте дождёмся, какие критерии будут предложены и в какие сроки можно будет эти критерии удовлетворить. Я думаю, что все названные мною критерии абсолютно разумны», — цитирует Медведева «Р-Спорт».