«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса

Британский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса. Об этом сообщает AS.



Главным соперником «МЮ» в борьбе за футболиста может стать «Пари Сен-Жермен», чей состав покинул Джанлуиджи Буффон. Среди других претендентов выделяют «Бенфику» и «Порту».



Напомним, Навас был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года — он должен был быть частью сделки по трансферу Давида де Хеа. Сделка сорвалась из-за нелепой ошибки — представители «МЮ» отправили факс с подтверждением трансфера слишком поздно.



32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил восемь голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

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