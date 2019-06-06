Себальос: мои слова о Зидане были неподходящими

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос признал, что погорячился с высказыванием в адрес Зинедина Зидана после его ухода из клуба летом 2018-го.
«Мои отношения с Зинедином хорошие. Он всегда был искренен со мной, а я понимал, что мои конкуренты Модрич, Кроос и Ковачич — это сильные футболисты.
Слова, которые я сказал о Зидане, возможно, были не самыми подходящими. С момента его возвращения прошло 11 игр, в которых я сыграл три или четыре раза. К сожалению, я не смог показать тот результат, который демонстрировал ранее в сезоне», — цитирует Себальоса Marca.
Напомним, Зинедин Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года. С тех пор 22-летний полузащитник принял участие в трёх поединках команды. Ранее сообщалось об интересе к Себальосу со стороны лондонского «Тоттенхэма».
- 6 июня 2019
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