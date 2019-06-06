Нидерланды — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 6 июня, состоится второй полуфинальный матч Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Нидерландов и Англии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерданды — Англия.
Встреча состоится в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Обслуживать игру будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему помогать будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Роль резервного судьи доверена Анастасиосу Сидиропулосу из Греции. Матч начнётся в 21:45 мск.
Напомним, в первой полуфинальной игре Лиги наций УЕФА сборная Португалии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии (3:1). Победу хозяевам финальной части турнира принёс их капитан Криштиану Роналду, сделавший в матче хет-трик.
FA осудила поведение английских фанатов перед полуфиналом Лиги наций
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