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Нидерланды — Англия: Санчо, де Лигт и де Йонг сыграют с первых минут

Нидерланды — Англия: Санчо, де Лигт и де Йонг сыграют с первых минут
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на полуфинальный матч Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Англии: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо, Райс, Делф, Баркли, Рашфорд.

Сборная Нидерландов: Силлессен, Блинд, Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Ф. де Йонг, Де Рон, Вейналдум, Бабель, Бергвейн, Депай.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги наций УЕФА встречались сборные Португалии и Швейцарии. Благодаря хет-трику 33-летнего Криштиану Роналду португальцы вышли в финал турнира.

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