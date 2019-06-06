Нидерланды — Англия: Санчо, де Лигт и де Йонг сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на полуфинальный матч Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Англии: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо, Райс, Делф, Баркли, Рашфорд.
Сборная Нидерландов: Силлессен, Блинд, Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Ф. де Йонг, Де Рон, Вейналдум, Бабель, Бергвейн, Депай.
Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги наций УЕФА встречались сборные Португалии и Швейцарии. Благодаря хет-трику 33-летнего Криштиану Роналду португальцы вышли в финал турнира.
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- 6 июня 2019
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