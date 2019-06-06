Депай: во время игры в «МЮ» я винил всех вокруг, но только не себя

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал неудачный период карьеры в «Манчестер Юнайтед».



«В Манчестере я потерял себя. Думаю, настоящая причина неудачи была именно в этом. Лишь спустя несколько лет я это понял. Тогда же я винил всех, но не себя. На мой взгляд, виноваты были ван Гал и Моуриньо, но не я. К сожалению, это не та позиция, которая может помочь в жизни.



Как итог — в «МЮ» я и близко не показал того, на что способен. Адаптация заняла слишком много времени, а я постоянно успокаивал себя тем, что это мой первый сезон за границей, к тому же сразу в АПЛ.



В итоге я потерял веру в себя и в Бога. Я впервые потерял радость от игры в футбол. Даже несмотря на то что я представлял великий клуб, жил в доме с бассейном и водил Rolls Royce. Виноват же во всём был лишь я», — цитирует Депая ESPN со ссылкой на его автобиографию.