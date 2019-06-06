Депай: во время игры в «МЮ» я винил всех вокруг, но только не себя

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал неудачный период карьеры в «Манчестер Юнайтед».
«В Манчестере я потерял себя. Думаю, настоящая причина неудачи была именно в этом. Лишь спустя несколько лет я это понял. Тогда же я винил всех, но не себя. На мой взгляд, виноваты были ван Гал и Моуриньо, но не я. К сожалению, это не та позиция, которая может помочь в жизни.
Как итог — в «МЮ» я и близко не показал того, на что способен. Адаптация заняла слишком много времени, а я постоянно успокаивал себя тем, что это мой первый сезон за границей, к тому же сразу в АПЛ.
В итоге я потерял веру в себя и в Бога. Я впервые потерял радость от игры в футбол. Даже несмотря на то что я представлял великий клуб, жил в доме с бассейном и водил Rolls Royce. Виноват же во всём был лишь я», — цитирует Депая ESPN со ссылкой на его автобиографию.
- 6 июня 2019
-
23:19
-
23:01
-
22:44
-
22:30
-
22:23
-
22:00
-
21:46
-
21:38
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:55
-
16:41
-
16:39