«Барселона» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле входит в сферу интересов «Барселоны», сообщает L'Equipe.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривают 22-летнего нападающего в качестве одного из кандидатов на усиление своей атаки. Конкурентами каталонского клуба в борьбе за француза называются «Ливерпуль» и «Арсенал».

В завершившемся сезоне Дембеле сыграл 52 матча на клубном уровне. В активе футболиста 23 забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 27 млн. Ранее Дембеле выступал также за «Фулхэм» и «Селтик». Прошлым летом клуб из Глазго продал нападающего «Лиону» за € 22 млн.