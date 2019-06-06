Депай: из-за Моуринью сходил с ума, в «МЮ» я достиг своего дна

Вингер «Лиона» Мемфис Депай рассказал о ситуации, в которой он оказался, играя в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью.

«Когда пришёл Моуринью, я чувствовал себя уверенно и даже тренировался с большим рвением. Но моё положение в команде не менялось, несмотря на то что я полностью отдавался на тренировках. Даже такие игроки, как Ибрагимович, Погба и Каррик, задавались вопросом, как это возможно, почему я так и не получал шанса.

Моуринью говорил, что он очень доволен моей работой и моим отношением. Но он не давал мне возможности проявить себя. Из-за таких моментов я сходил с ума. После тренировки я шёл домой и не хотел никого видеть. Психологически мне было трудно, и с каждым днём становилось ​​всё хуже.

Иногда разочарование провоцировало меня на вспышки гнева. Однажды я даже ударил своего лучшего друга у себя дома. Я остановился, прежде чем причинить ему боль. Потом мне стало стыдно. Я коснулся дна, я удивлялся своему собственному поведению», — приводит слова Депая El Mundo Deportivo со ссылкой на его автобиографию.