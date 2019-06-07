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Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Автором первого забитого мяча в матче стал форвард англичан Маркус Рашфорд. На 32-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал. Фолил на Рашфорде Матейс де Лигт. Исправить свою помарку защитнику нидерландской команды удалось на 73-й минуте — он переправил мяч в ворота Джордана Пикфорда после подачи углового Мемфисом Депаем. До конца основного времени матча счёт на табло так и не изменился.

Исход встречи был предрешён в дополнительное время. Сначала гол в свои ворота после удара Квинси Промеса отправил Кайл Уолкер. А затем уже сам Промес забил после передачи Депая.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
06 июня 2019, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
3 : 1
ДВ
Англия
0:1 – Рашфорд – 32 (пен), 1:1 – де Лигт – 73, 2:1 – Уолкер – 97 (автогол), 3:1 – Промес – 114
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