Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.
Автором первого забитого мяча в матче стал форвард англичан Маркус Рашфорд. На 32-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал. Фолил на Рашфорде Матейс де Лигт. Исправить свою помарку защитнику нидерландской команды удалось на 73-й минуте — он переправил мяч в ворота Джордана Пикфорда после подачи углового Мемфисом Депаем. До конца основного времени матча счёт на табло так и не изменился.
Исход встречи был предрешён в дополнительное время. Сначала гол в свои ворота после удара Квинси Промеса отправил Кайл Уолкер. А затем уже сам Промес забил после передачи Депая.
Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.
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