Журналист: если до 12 «Реал» не объявит о покупке Азара, завтра не выйду в эфир

Испанский журналист Хосе Педрерол заверил, что в течение сегодняшнего дня «Реал» объявит о переходе вингера «Челси» Эдена Азара. В противном случае он пообещал не выйти в пятницу в эфир.

«Для „Реала“ трансфер Азара имеет основополагающее значение. В клубе хотят поскорее объявить о нём. Эта сделка кажется выгодной. Ожидалось, что уже сегодня утром будет подписан контракт, но теперь бумаги готовят на сегодняшний вечер. Поздравляю болельщиков клуба, Азар переходит в „Реал“. До завтра или до того времени, пока это не случится. Прощайте», — приводит слова Педрерола Marca.

Педрерол является ведущим телевизионной программы Jugones. В пятницу, 7 июня, в эфир должен выйти очередной выпуск телепередачи.