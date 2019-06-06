Журналист: если до 12 «Реал» не объявит о покупке Азара, завтра не выйду в эфир
Испанский журналист Хосе Педрерол заверил, что в течение сегодняшнего дня «Реал» объявит о переходе вингера «Челси» Эдена Азара. В противном случае он пообещал не выйти в пятницу в эфир.
«Для „Реала“ трансфер Азара имеет основополагающее значение. В клубе хотят поскорее объявить о нём. Эта сделка кажется выгодной. Ожидалось, что уже сегодня утром будет подписан контракт, но теперь бумаги готовят на сегодняшний вечер. Поздравляю болельщиков клуба, Азар переходит в „Реал“. До завтра или до того времени, пока это не случится. Прощайте», — приводит слова Педрерола Marca.
Педрерол является ведущим телевизионной программы Jugones. В пятницу, 7 июня, в эфир должен выйти очередной выпуск телепередачи.
Источник: «Челси» принял предложение «Реала» по Азару
- 7 июня 2019
-
00:57
-
00:42
-
00:25
-
00:23
-
00:14
- 6 июня 2019
-
23:50
-
23:44
-
23:19
-
23:01
-
22:44
-
22:30
-
22:23
-
22:00
-
21:46
-
21:38
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
Партнерский контент