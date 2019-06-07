Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, показала, как срывала платье

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), продемонстрировала, каким образом ей удалось быстро избавиться от платья.
Напомним, Волански выбежала на поле «Ванда Метрополитано» в первом тайме финальной игры Лиги чемпионов. Из-за появления девушки игру пришлось остановить на несколько минут. Матч был возобновлён, когда американскую модель увели с поля. После того как стало известно имя Волански, количество подписчиков на её «инстаграм» менее чем за сутки выросло больше чем на 2 млн человек. Позже её аккаунт в социальной сети был заблокирован, однако через некоторое время модель смогла получить доступ к своей учётной записи.
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