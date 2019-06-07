Неймар продемонстрировал опухлость на травмированной ноге

Форвард сборной Бразилии Неймар продемонстрировал свою травмированную ногу.

Последствия повреждения 27-летний нападающий показал в сторис «инстаграма».

Неймар показал травмированную ногу

Напомним, травму Неймар получил во время товарищеской игры с национальной командой Катара, которая состоялась ночью в четверг, 6 июня. Форвард покинул поле при помощи медицинского персонала. Позже камеры зафиксировали, как игрок расплакался, сидя на скамейке запасных. Со стадиона футболист выходил на костылях.

Позже Неймару был поставлен диагноз разрыв связок голеностопа. Из-за повреждения игрок не сможет принять участие в Кубке Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На восстановление нападающему может потребоваться до четырёх месяцев.