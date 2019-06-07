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Представлен календарь РПЛ на сезон-2019/20

Представлен календарь РПЛ на сезон-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Проект календаря РПЛ сезона-2019/20 представлен в прямом эфире телеканала «Матч». В первом туре пройдут следующие матчи:

«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Динамо»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Урал» – «Уфа»

В проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля. Как и год назад, «Арсенал» и «Динамо» будут стартовать в чемпионате с игры между собой.

2-й тур (21 июля)

«Ростов» — «Спартак»
ЦСКА — «Оренбург»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Сочи» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Арсенал»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Ахмат»

Первый топовый матч состоится в 3-м туре между ЦСКА и «Локомотивом». Завершится чемпионат 17 мая.

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