Представлен календарь РПЛ на сезон-2019/20

Проект календаря РПЛ сезона-2019/20 представлен в прямом эфире телеканала «Матч». В первом туре пройдут следующие матчи:

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Арсенал» – «Динамо»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

В проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля. Как и год назад, «Арсенал» и «Динамо» будут стартовать в чемпионате с игры между собой.

2-й тур (21 июля)

«Ростов» — «Спартак»

ЦСКА — «Оренбург»

«Динамо» — «Рубин»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Сочи» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Арсенал»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Ахмат»

Первый топовый матч состоится в 3-м туре между ЦСКА и «Локомотивом». Завершится чемпионат 17 мая.