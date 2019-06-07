«Спартак» и «Зенит» завершат чемпионат играми в гостях с «Рубином» и «Ростовом»

В прямом эфире телеканала «Матч» был представлен проект календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20.

Чемпионат завершится в воскресенье, 17 мая, когда будут сыграны матчи 30-го тура. В этот день между собой сыграют:

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Сочи»

«Уфа» — «Арсенал»

«Урал» — «Локомотив»

Напомним, ранее большинство клубов Российской Премьер-Лиги на собрании, которое состоялось в четверг, 6 июня, проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18 команд. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято позднее на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.