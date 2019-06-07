«Спартак» и «Зенит» завершат чемпионат играми в гостях с «Рубином» и «Ростовом»
В прямом эфире телеканала «Матч» был представлен проект календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20.
Чемпионат завершится в воскресенье, 17 мая, когда будут сыграны матчи 30-го тура. В этот день между собой сыграют:
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Уфа» — «Арсенал»
«Урал» — «Локомотив»
Напомним, ранее большинство клубов Российской Премьер-Лиги на собрании, которое состоялось в четверг, 6 июня, проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18 команд. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято позднее на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.
Представлен календарь РПЛ на сезон-2019/20
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