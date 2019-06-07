Сорокин — лучший игрок «Рубина» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Лучшим игроком казанского «Рубина» по итогам завершившегося сезона по версии болельщиков стал защитник Егор Сорокин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В сезоне-2018/19 23-летний футболист провёл 27 матчей (21 — в основном составе), в которых отметился 6 забитыми мячами. Также на его счету 3 жёлтые карточки и одно удаление. Вторым в голосовании болельщиков стал Хорен Байрамян, третье место занял Иван Коновалов.

Топ-5 игроков в сезоне-2018/19 по версии болельщиков выглядит так:



1. Егор Сорокин – 56,1%

2. Хорен Байрамян – 16,2%

3. Иван Коновалов – 13,9%

4. Данил Степанов – 10,7%

5. Игорь Коновалов – 3,1%.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Рубин» финишировал на 11-м месте.