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Сорокин — лучший игрок «Рубина» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Сорокин — лучший игрок «Рубина» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Лучшим игроком казанского «Рубина» по итогам завершившегося сезона по версии болельщиков стал защитник Егор Сорокин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2018/19 23-летний футболист провёл 27 матчей (21 — в основном составе), в которых отметился 6 забитыми мячами. Также на его счету 3 жёлтые карточки и одно удаление. Вторым в голосовании болельщиков стал Хорен Байрамян, третье место занял Иван Коновалов.

Топ-5 игроков в сезоне-2018/19 по версии болельщиков выглядит так:

1. Егор Сорокин – 56,1%
2. Хорен Байрамян – 16,2%
3. Иван Коновалов – 13,9%
4. Данил Степанов – 10,7%
5. Игорь Коновалов – 3,1%.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Рубин» финишировал на 11-м месте.

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