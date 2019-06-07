Куман: сборная Нидерландов достаточно уверенно вела игру и заслужила победу

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу своих подопечных в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА с командой Англии (3:1 ДВ).

«Мы контролировали матч, хотя часто сваливались на фланги, несмотря на то, что могли больше создать соперникам проблемы именно через центр. Они вышли вперёд, но мы сохраняли спокойствие и, не считая момента Санчо, достаточно уверенно вели игру. Я думаю, что мы заслужили победу.

Наши замены оказались очень удачными. Проппер помог контролировать мяч, а Донни и Квинси сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвёртую команду мира — это показывает наш прогресс. Мы ещё не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое, но мы двигаемся шаг за шагом.

Мне показалось, что Швейцария была лучше в первом полуфинале, но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.