Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком мая

Болельщики ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком месяца. Форвард принял участие во всех четырех встречах «армейцев» на этом отрезке и забил три гола — два «Крыльям Советов» и один «Ахмату».
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Фёдор набрал 53 процента голосов. Вторым стал Марио Фернандес, на третьей строчке — Иван Обляков.
Чалов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 15 голов (2 – с пенальти) в 30 матчах первенства.
Московская команда финишировала четвёртой. Также в активе игрока 2 забитых мяча в 6 встречах группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого «армейцы» заняли последнее место в квартете.
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