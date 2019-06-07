Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком мая

Болельщики ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком месяца. Форвард принял участие во всех четырех встречах «армейцев» на этом отрезке и забил три гола — два «Крыльям Советов» и один «Ахмату».



По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Фёдор набрал 53 процента голосов. Вторым стал Марио Фернандес, на третьей строчке — Иван Обляков.

Чалов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 15 голов (2 – с пенальти) в 30 матчах первенства.

Московская команда финишировала четвёртой. Также в активе игрока 2 забитых мяча в 6 встречах группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого «армейцы» заняли последнее место в квартете.