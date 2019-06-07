Йович: у сборной Украины нет звёзд

Нападающий сборной Сербии Лука Йович поделился мнением о сборной Украины, с которой его команда сыграет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года.



«Несмотря на то, что у сборной Украины нет звёзд, это отличная и конкурентоспособная команда, серьёзная команда. Никогда нельзя недооценивать ту или иную команду. Они показали характер в Португалии, к тому же на своём поле они очень хороши. Мы уважаем соперника, однако у нас свои задачи», – цитирует форварда Blic Online.



Встреча между сборными Украины и Сербии состоится сегодня, 7 июня, начало игры — в 21:45 по московскому времени. После двух туров украинская команда лидирует в своей отборочной группе с четырьмя очками, а сербы с одним баллом занимают четвёртое место.



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