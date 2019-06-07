Директор «Мордовии Арена»: стадион готов, после ЧМ-2018 здесь нет пастбища

Директор стадиона «Мордовия Арена» Андрей Кочетков, ранее занимавший должность исполнительного директора стадиона «Калининград», рассказал о готовности арены к предстоящему отборочному матчу Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

«Стадион оцениваю по пятибалльной шкале на твердую пятерку. И хочу сказать всем людям, у которых есть какие-то сомнения, что вдруг что-то пропало, развалилось, или не готово к матчу, или после чемпионата мира здесь просто какое-то пастбище для крупного рогатого скота, нет. Всё совершенно не так. Стадион в полной кондиции находится. Матч будет проведен на самом высочайшем уровне, вы это все увидите буквально через несколько дней. И если есть какие-то опасения, то они абсолютно беспочвенны. Еще хочу сразу сказать большие слова благодарности за поддержку в регионе. Можно сказать с первой минуты моего появления здесь в должности «директор стадиона» сразу меня пригласили в ваш Белый дом, на Советскую, 35. Руководство республики крайне заинтересовано вообще в футболе как таковом, и в проведении матча на высоком уровне. Я в свою очередь заверил, что всё будет так, как надо.

Я бы не хотел сейчас говорить, что чего-то недостает, чего-то не хватает. Однозначно арену можно сделать рентабельной по двум направлениям. Можно уменьшить сам бюджет содержания арены и можно увеличивать возможности. Не надо зацикливаться на футболе. Это – да – футбольный стадион. Но на этом футбольном стадионе можно проводить массу мероприятий. И это наше федеральное предприятие доказало. Стадионный тур (группы «Ленинград») идёт, в первую очередь, по стадионам «Спорт-Инжиниринг». К несчастью, это обошло город Саранск. Но сейчас, может быть маленькая тайна откроется, ведутся переговоры с господином Шнуровым, что, возможно, здесь концерт тоже будет. Возможно, я его не гарантирую. Недостатков нет, чтобы о них говорить, тем более любой недостаток можно превратить в достоинство", — цитирует Кочеткова «Инфо-РМ».