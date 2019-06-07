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Канте пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Франции из-за травмы

Канте пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Франции из-за травмы
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Франции и «Челси» Н'Голо Канте покинул расположение своей национальной команды из-за травмы колена. Напомним, что хавбек получил травму на тренировке перед финалом Лиги Европы, в котором «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1), а сам Канте смог выйти на поле, несмотря на повреждение.

В сборной Франции приняли решение не рисковать здоровьем Канте и исключили его из состава на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд Турции (8 июня) и Андорры (11 июня). Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции, в состав национальной команде вместо Канте никто вызываться не будет

В минувшем сезоне Канте в составе «Челси» сыграл в АПЛ 36 матчей, в которых забил четыре гола.

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