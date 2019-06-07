Ван Дейк: сборная Нидерландов была лучше Англии

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о победе команды в полуфинальном матче Лиги наций с Англией, который прошёл на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше и завершился со счётом 3:1 (ДВ).
«Посмотрим, что произойдёт в финале, но сегодня мы здорово оборонялись как команда. Нам стоило создавать больше моментов у ворот соперника, но выиграть с этой командой – прекрасно. Думаю, мы были лучше в целом и у нас были лучше моменты», — приводит слова ван Дейка BBC.
В финале Лиги наций Нидерландам предстоит сыграть с Португалией, которая в своём полуфинальном матче победила Швейцарию со счётом 3:1. Встреча состоится 9 июня. В этот же день пройдёт игра за третье место. С расписанием и результатами матчей плей-офф Лиги наций можно ознакомиться на «Чемпионате».
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