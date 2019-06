Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2019: состав групп, расписание матчей

Сегодня, 7 июня, во Франции стартует чемпионат мира по футболу среди женщин 2019 года.



На турнире команды распределены по группам. Их состав:



Группа A: Норвегия, Франция, Южная Корея, Нигерия.

Группа B: Германия, Китай, Испания, Южная Африка.

Группа C: Бразилия, Италия, Австралия, Ямайка.

Группа D: Англия, Япония, Шотландия, Аргентина.

Группа E: Нидерланды, Канада, Камерун, Новая Зеландия.

Группа F: США, Швеция, Чили, Таиланд.



Расписание матчей:



7 июня.

Группа A: Франция – Южная Корея



8 июня.

Группа B: Германия – Китай, Испания – Южная Африка

Группа A: Норвегия – Нигерия



9 июня.

Группа C: Австралия – Италия, Бразилия – Ямайка

Группа D: Англия – Шотландия



10 июня.

Группа D: Аргентина – Япония

Группа E: Канада – Камерун



11 июня.

Группа E: Новая Зеландия – Нидерланды

Группа F: Чили – Швеция, США – Таиланд



12 июня.

Группа A: Нигерия – Южная Корея, Франция – Норвегия

Группа B: Германия – Испания



13 июня.

Группа B: Южная Африка – Китай

Группа C: Австралия – Бразилия



14 июня.

Группа C: Ямайка – Италия

Группа D: Япония – Шотландия, Англия – Аргентина



15 июня.

Группа E: Нидерланды – Камерун, Канада – Новая Зеландия



16 июня.

Группа F: Швеция – Таиланд, США – Чили



17 июня.

Группа A: Нигерия – Франция, Южная Корея – Норвегия

Группа B: Китай – Испания, Южная Африка – Германия



18 июня.

Группа C: Италия – Бразилия, Ямайка – Австралия



19 июня.

Группа D: Шотландия – Аргентина, Япония – Англия



20 июня.

Группа E: Камерун – Новая Зеландия, Нидерланды – Канада

Группа F: Таиланд – Чили, Швеция – США