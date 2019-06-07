Черчесов: можно вдохновлять Дзюбу или нет, но главное — он сам мотивированный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о лидерских качествах форварда Артёма Дзюбы.

«Артем ещё в 18-летнем возрасте играл у меня в „Спартаке“, я его хорошо знал. Можно вдохновлять его или нет, но самое главное — футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически. Цель тренерского штаба — выстроить подготовку так, чтобы к определённому моменту Дзюба выходил на пик формы. Но, повторюсь, личная мотивация играет здесь огромную роль. Мы знаем его характер, знаем, что ему надо для проявления своих лучших качеств. Это командная работа: и он сам, и мы.



В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артём это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.