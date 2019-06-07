«Ливерпуль» представил гостевую форму на следующий сезон
«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Футболка выполнена в белом цвете с красными и тёмно-синими вставками. Шорты сделаны в тёмно-синем цвете. Техническим спонсором английского клуба является американская фирма New Balance.
«Ливерпуль» представил гостевую форму на следующий сезон
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Несмотря на рекордные для себя 97 очков, красные уступили «Манчестер Сити», набравшему на одно очко больше. При этом мерсисайдцам удалось выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны», а в решающем матче победили «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
12 игроков, которых Клопп сделал звёздами футбола
Некоторые хорошо играли только у него.
- 7 июня 2019
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:00
-
10:53
-
10:37
-
10:29
-
10:16
-
10:08
-
09:48
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:08
-
08:31
-
07:58
-
03:55
-
03:46
-
03:24
-
03:00
-
02:56
-
02:36
-
01:59
-
01:40
-
01:28
-
01:10
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:25
-
00:23
-
00:14
- 6 июня 2019
-
23:50
-
23:44
Партнерский контент