«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20.



Футболка выполнена в белом цвете с красными и тёмно-синими вставками. Шорты сделаны в тёмно-синем цвете. Техническим спонсором английского клуба является американская фирма New Balance.



«Ливерпуль» представил гостевую форму на следующий сезон Фото : Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Несмотря на рекордные для себя 97 очков, красные уступили «Манчестер Сити», набравшему на одно очко больше. При этом мерсисайдцам удалось выиграть Лигу чемпионов. В плей-офф подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны», а в решающем матче победили «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).