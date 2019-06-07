Черчесов: стеснительные в футбол не играют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
«С 26 мая, когда закончился чемпионат России, по 8 июня — достаточно большой перерыв. Нам был необходим контрольный матч. Игра с «Чертаново» пошла на пользу, все ребята довольно качественно себя проявили. Новички? Стеснительных среди них я пока не видел, тем более в футбол стеснительные не играют. Что касается травмы Юрия Газинского, так случилось, и мы ничего не можем сделать. Придется его заменить. У нас есть обойма, ребята способны друг друга подстраховать.
Есть два домашних матча, которые для нас важны. Надо к ним подготовиться максимально качественно, ведь соперников слабых не бывает. Любого необходимо внимательно изучать и затем проявлять свои лучшие качества. Эти две игры — барьер, который нужно перескочить», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.
- 7 июня 2019
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:00
-
10:53
-
10:37
-
10:29
-
10:16
-
10:08
-
09:48
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:08
-
08:31
-
07:58
-
03:55
-
03:46
-
03:24
-
03:00
-
02:56
-
02:36
-
01:59
-
01:40
-
01:28
-
01:10
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:25
-
00:23
-
00:14
- 6 июня 2019
-
23:50
-
23:44