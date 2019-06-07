Черчесов: стеснительные в футбол не играют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

«С 26 мая, когда закончился чемпионат России, по 8 июня — достаточно большой перерыв. Нам был необходим контрольный матч. Игра с «Чертаново» пошла на пользу, все ребята довольно качественно себя проявили. Новички? Стеснительных среди них я пока не видел, тем более в футбол стеснительные не играют. Что касается травмы Юрия Газинского, так случилось, и мы ничего не можем сделать. Придется его заменить. У нас есть обойма, ребята способны друг друга подстраховать.

Есть два домашних матча, которые для нас важны. Надо к ним подготовиться максимально качественно, ведь соперников слабых не бывает. Любого необходимо внимательно изучать и затем проявлять свои лучшие качества. Эти две игры — барьер, который нужно перескочить», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.