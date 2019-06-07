Медведев: в следующем году посещаемость «Зенита» будет выше 50 тыс. зрителей
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в сезоне-2019/20 средняя посещаемость домашних матчей петербургской команды превысит 50 тыс. зрителей.
«Мы хотим, чтобы наша арена стала центром притяжения. У нас рекордная посещаемость в России — 48 тыс. зрителей. Более того, это выше средней посещаемости любой лиги мира, включая Англию. В следующем году мы превысим планку в 50 тыс., тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов», — цитирует Медведева ТАСС.
Вместимость домашнего стадиона сине-бело-голубых «Газпром-Арены» составляет 67 800 человек. В прошлом сезоне «Зенит» установил рекорд средней посещаемости и количества зрителей, пришедших на отдельно взятый матч, — 48 244 человека и 61 494 болельщиков (на игре с ЦСКА).
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