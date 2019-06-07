УЕФА назвал арбитра на финал Лиги наций

УЕФА объявил, что испанский арбитр Альберто Ундиано Мальенко будет работать на финальном матче Лиги наций. В решающей встрече сыграют сборные Португалии и Нидерландов.



Помогать Мальенко в этом поединке будут лайнсмены Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес, ассистент видеопомощника — Хуан Мартинес Мунуэра. Резервным судьёй назначен Матеу Лаос, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сборные Португалии и Нидерландов сыграют 9 июня. Начало игры, которая состоится в Порту, 7— в 21:45 по московскому времени. В тот же день команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.