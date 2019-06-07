Александр Елагин будет комментировать матчи АПЛ на Okko Спорт

Комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции проекта Okko Спорт. Он будет комментировать матчи английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.
«Мне повезло, что в моей жизни есть английский футбол, и для меня присоединиться к команде – естественно. Очевидно, это будет захватывающе, как и всегда. Мы наблюдаем, как формат интернет-трансляций активно развивается, и для меня не имеет значения, интернет или телевидение, главное — моя работа должна быть качественной», – сказал Елагин.
«Голос Александра Викторовича на протяжении многих лет ассоциируется с трансляциями английской Премьер-лиги. Ещё в 90-е годы, когда росли многие спортивные журналисты, и я в том числе, он уже комментировал матчи АПЛ. Для меня комментарий Александра Елагина – это классика. Кроме того Александр Викторович – актёр, а сочетание профессиональных навыков и искреннего отношения к английскому футболу – мощное и редкое в нашей профессии», – прокомментировал новость шеф-редактор видеоредакции Okko Спорт Владимир Стогниенко.
Ранее к «команде комментаторов», возглавляемой Владимиром Стогниенко, присоединился Кирилл Дементьев.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи.
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