«ПСЖ» — фаворит в борьбе за де Лигта

Защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт может в летнее межсезонье перебраться во Францию, сообщает ESPN.
По информации издания, в настоящий момент фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста является «Пари Сен-Жермен». Бывший спортивный директор парижан Леонардо, который в скором времени вернётся в клуб после нескольких лет в «Милане», активно контактирует с агентом игрока Мино Райолой. В стане чемпионов Франции уверены в переходе, несмотря на конкуренцию со стороны «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».
Сам де Лигт, как и Райола, уверен, что трансфер «ПСЖ» стал бы хорошим шагом со спортивной точки зрения. В парижской команде защитнику будет предоставлено место в основном составе.
Де Лигт выступает за «Аякс» с 2016 года. В минувшем сезоне Матейс принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых отметился 3 голами и 1 жёлтой карточкой. Игрок также помог амстердамцам стать чемпионами Нидерландов и добраться до полуфинала Лиги чемпионов.
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