Стало известно, сколько «Рома» заплатит «Шахтёру» за Фонсеку

«Рома» достигла договорённости с «Шахтёром» по поводу перехода главного тренера «горняков» Паулу Фонсеки на аналогичную должность в римской команде. Как сообщает Sportitalia, итальянский клуб заплатит украинцам € 2 млн за Фонсеку, который имеет действующий контракт с донецкой командой. Кроме того португальский специалист согласился пойти на снижение зарплаты — в «Роме» он будет зарабатывать € 2 млн в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители «Ромы» на встрече с 46-летним тренером в Мадриде договорились о заключении трёхлетнего контракта.

Фонсека руководит «Шахтёром» с 2016 года. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Кубке Украины. Ранее президент «Шахтёра» Ринат Ахметов заявлял о готовности отпустить Фонсеку, если поступит предложение из топ-клуба.