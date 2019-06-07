«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.



Соглашение с 35-летним футболистом было пролонгировано на один сезон – до лета 2020 года.



Ещенко выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он провёл 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017 году защитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». В минувшем сезоне он принял участие в 12 встречах Российский Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки. При этом значительную часть кампании Ещенко пропустил из-за травмы.



До перехода в московский клуб Андрей выступал за такие команды, как «Химки», киевское «Динамо», «Волга», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». С 2012 по 2014 год игрок вызывался в сборную России.



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