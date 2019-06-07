КДК: Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тыс. рублей за победу над «Чайкой»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о рассмотрении дела по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.



«РФС проводилась и ещё проводится служебная проверка по матчу «Чайка» — «Черноморец». В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, психо-физиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча. Состоялось заседание рабочей группы технического комитета РФС. В ходе детального изучения видеоматериалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.

По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявление игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.