Черчесов: думаю, потеряли Газинского на несколько месяцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды, а также поделился информацией о травме полузащитника Юрия Газинского, полученной в контрольной игре с «Чертаново» (6:0).



«В каком состоянии команда подходит к матчу с Сан-Марино? Состояние команды улучшалось с каждым днём, видно уже, что и связь появилась. После окончания сезона мы дали три полных дня для отдыха, чтобы футболисты дома побыли и дух перевели. С 30-го числа мы начали подготовку, каждый игрок был не в самом своём оптимальном состоянии. Мы смогли привести команду в другое состояние, работа прошла не зря.



Что касается состояния здоровья футболистов, после сезона у них бывают болячки. Нас расстроила травма Газинского, вчера он уже был в Германии, а сегодня у него должна быть операция. Скоро будет информация о том, как она прошла. Думаю, что на несколько месяцев мы его потеряли. Это, конечно, повторюсь, расстраивает. А так, завтра уже игра, и мы будем выполнять то задание, которое перед нами стоит», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром