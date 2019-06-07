Дзюба ответил, как отреагирует, если на поле выбежит болельщица в купальнике

Нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, как он отреагирует, если в Саранске произойдёт подобная акция, как в финале Лиги чемпионов, когда выбежала болельщица в купальнике. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, начало — в 19:00 мск.

«Положительно. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Я слышал, что у неё парень русский. А так, в целом позитивно, этот забег мне не помешал. Главное, что «Ливерпуль» победил, приятно было», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Напомним, что во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански.