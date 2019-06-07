Черчесов: с Сан-Марино будет та игра, где есть возможность забить по максимуму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино, который состоится завтра, 8 июня.



«Стоит ли задача забить максимальное количество мячей? Мы чётко понимаем ваши вопросы, ваше состояние и ваше ожидание. Мы по-другому подходим к любой игре, потому что заранее ничего невозможно сказать. Если я вам сейчас буду говорить, что Сан-Марино – топ-сборная, вы будете думать по-своему.



Мы знаем, с кем играем, как играем, и любую игру нужно играть правильно и хорошо. Если сыграем правильно, будет результат. С «Чертаново» мы хотели максимально забить, и завтра будет та игра, где есть возможность забить по максимуму», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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