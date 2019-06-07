Дюков: удовлетворены решением КДК по матчу «Черноморец» — «Чайка»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решения КДК по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка».
«Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование ещё не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.
Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше. Я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.
Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
- 7 июня 2019
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