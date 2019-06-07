Ефремов: на данный момент «Чайка» — член ФНЛ, проверка ещё идёт

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о календаре первенства на новый сезон, а также высказался о скандальном матче ПФЛ «Черноморец» — «Чайка».



«Мы утвердили итоги ФНЛ, исключили из состава «Тамбов» и «Сочи», которые вышли в РПЛ. Также исключили «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь» и утвердили состав участников будущего сезона. Сегодня утвердили календарь, но у клубов есть время до понедельника до 12 часов дня, чтобы поменяться матчами по обоюдному согласию, если им это будет нужно. После этого отправим календарь на утверждение в исполком.



По поводу матча «Чайки» и «Черноморца»: на данный момент «Чайка» – член ФНЛ. Пока не совсем корректно строить какие-либо догадки, что там может произойти, так как проверка всё ещё идёт.



Мне бы не хотелось начинать сезон с вопросов финансирования. У нас есть положение о лицензировании клубов – все успешно прошли эту процедуру. Четыре сезона подряд 20 команд начинало и 20 заканчивало. Надеюсь, что времена, когда у нас снимались команды, остались в прошлом», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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