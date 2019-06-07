«Урал» покинули три футболиста, Данцев завершил карьеру

«Урал» по окончании нынешнего сезона покинули три игрока. Истёк срок действия контракта клуба с защитником Грегором Балажицем, возвращается в «Краснодар» из аренды полузащитник Илья Жигулёв. Кроме того покидает «Урал» полузащитник Анатолий Катрич.

Защитник «Урала» Александр Данцев принял решение завершить игровую карьеру и заняться тренерской деятельностью. С сезона-2019/20 он приступает к работе в тренерском штабе молодёжной команды «Урала».

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Урал»! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении восьми сезонов, что я выходил на поле в майке «Урала»! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в Премьер-Лигу, играли два раза в финале Кубка страны и шесть лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за всё! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК «Урал», только уже в ином качестве!» — цитирует Данцева пресс-служба «Урала».