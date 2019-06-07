Зинченко: не назвал бы Сербию топ-сборной

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о команде Сербии, с которой украинцы сегодня, 7 июня, сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года.

«Эта сборная может отобрать очки практически у любой команды. Сербы — тёмная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. У Сербии подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове как своеобразный финал. И Украина, и Сербия — команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020. Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все в строю. Что ж, тем интереснее будет», — цитирует хавбека пресс-служба ФФУ.