Зинченко: не назвал бы Сербию топ-сборной
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о команде Сербии, с которой украинцы сегодня, 7 июня, сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года.
«Эта сборная может отобрать очки практически у любой команды. Сербы — тёмная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. У Сербии подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове как своеобразный финал. И Украина, и Сербия — команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020. Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все в строю. Что ж, тем интереснее будет», — цитирует хавбека пресс-служба ФФУ.
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