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УЕФА: у Санкт-Петербурга отличная заявка на финал ЛЧ, шансы на победу есть

УЕФА: у Санкт-Петербурга отличная заявка на финал ЛЧ, шансы на победу есть
Футбол / Лига чемпионов 0

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен оценил шансы заявки Санкт-Петербурга на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу: красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и всё было отлично организовано. В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько новый, как в Петербурге. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», — приводит слова Каллена пресс-служба «Зенита».

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене» – стадионе, где свои домашние матчи проводит «Зенит».

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