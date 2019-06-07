УЕФА: у Санкт-Петербурга отличная заявка на финал ЛЧ, шансы на победу есть
Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен оценил шансы заявки Санкт-Петербурга на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу: красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и всё было отлично организовано. В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько новый, как в Петербурге. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», — приводит слова Каллена пресс-служба «Зенита».
Ранее стало известно, что Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене» – стадионе, где свои домашние матчи проводит «Зенит».
Медведев: «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться
- 7 июня 2019
-
16:04
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:05
-
15:01
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:29
-
14:18
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:58
-
13:52
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:57
-
12:54«Енисей» сделал предложение Адиеву Эксклюзив
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
11:52
-
11:51
-
11:26
-
11:23
-
11:16
Партнерский контент