Вермален, скорее всего, перейдёт в «Олимпиакос»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален в летнее трансферное окно покинет испанскую команду. Как сообщает HLN, 33-летний футболист, скорее всего, перейдёт в греческий «Олимпиакос». У бельгийца также есть предложение от «Андерлехта», который недавно возглавил его соотечественник Венсан Компани. Срок контракта Вермалена с «Барселоной» истекает 30 июня нынешнего года.

Напомним, что Вермален перешёл из «Арсенала» в «Барселону» летом 2014 года. В прошедшем сезоне бельгийский игрок провёл в составе каталонской команды всего девять матчей (из них семь — в основном составе), не отметившись результативными действиями.

По итогам прошлого сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив «Атлетико» на 11 баллов.