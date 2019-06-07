«Челси» подал апелляцию в CAS против запрета на трансферы от ФИФА

В лондонском «Челси» остались недовольными решением ФИФА о наложении запрета на регистрацию новичков в течение двух ближайших трансферных окон.



Сегодня, 7 июня, английский клуб подал апелляцию против данного решения в Спортивный арбитражный суд (CAS), и, как сообщается на официальном сайте суда, протест был принят к рассмотрению.



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой «Челси» не станет оспаривать решение ФИФА, поскольку в клубе опасаются, что организация продлит наказание до трёх трансферных окон.



Напомним, «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов. Также клуб был оштрафован на € 537 тыс.



В «Челси» опасаются, что трансферный запрет будет расширен до трёх окон