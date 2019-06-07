Пикфорд: иногда поражения делают сборную Англии сильнее

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд призвал своих партнёров по команде не отчаиваться после поражения в полуфинале Лиги наций от команды Нидерландов. Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

«Лучшее в этом то, что иногда такие результаты делают нас сильнее. В следующем году у нас будет чемпионат Европы, и надеюсь, что эта неудача подстегнёт нас к ещё большему желанию дойти до финала, потому что у нас уже было два поражения в полуфиналах. Но мы учимся и продолжаем идти вперёд», — цитирует Пикфорда BeIN Sports.

9 июня команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.