Пикфорд: иногда поражения делают сборную Англии сильнее
Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд призвал своих партнёров по команде не отчаиваться после поражения в полуфинале Лиги наций от команды Нидерландов. Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.
«Лучшее в этом то, что иногда такие результаты делают нас сильнее. В следующем году у нас будет чемпионат Европы, и надеюсь, что эта неудача подстегнёт нас к ещё большему желанию дойти до финала, потому что у нас уже было два поражения в полуфиналах. Но мы учимся и продолжаем идти вперёд», — цитирует Пикфорда BeIN Sports.
9 июня команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.
- 7 июня 2019
-
17:25
-
17:13
-
17:07
-
16:58
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:22
-
16:04
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:05
-
15:01
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:29
-
14:18
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:58
-
13:52
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:57
-
12:54«Енисей» сделал предложение Адиеву Эксклюзив
-
12:41
-
12:33
Партнерский контент