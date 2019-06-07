«Наполи» приобрёл защитника «Эмполи»

«Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Джованни Ди Лоренцо из «Эмполи». Условия трансфера не уточняются.



«Я счастлив, что начинаю новое приключение в таком престижном клубе, как «Наполи». Не могу дождаться начала сезона и встречи со своими новыми друзьями», — заявил Ди Лоренцо.



Ди Лоренцо начинал карьеру в «Кунео», после чего защищал цвета «Реджины» и «Матеры». В «Эмполи» игрок перебрался в 2017 году. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов и 3 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.



По итогам завершившейся кампании «Наполи» занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь «Ювентусу». В свою очередь «Эмполи» финишировал 18-м и вылетел в Серию B.

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